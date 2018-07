Líder da Câmara dos EUA manifesta apoio a Romney O líder da Câmara dos Representantes (deputados) dos Estados Unidos, John Boehner (republicano por Ohio), endossou nesta terça-feira a pré-candidatura de Mitt Romney à presidência dos EUA, ao dizer que o ex-governador de Massachusetts tem um conjunto de políticas econômicas que podem "colocar os americanos de volta ao trabalho". Ao falar com a imprensa nesta terça-feira, Boehner disse que Romney claramente será o candidato do Partido Republicano para enfrentar o presidente Barack Obama em 6 de novembro. "Eu vou apoiar Mitt Romney com orgulho e fazer tudo o que puder para ajudá-lo", disse Boehner.