Líder da Coreia do Norte diz que está aberto a reunião com Coreia do Sul

"Se autoridades sul-coreanas querem melhorar as relações entre a Coreia do Norte e do Sul através de conversações, podemos retomar reuniões de alto nível travadas", disse Kim em discurso de Ano Novo transmitido pela mídia estatal nesta quinta-feira.

Esse foi o terceiro discurso de Ano Novo televisionado como líder do país de Kim, que assumiu o poder após seu pai, Kim Jong Il, ter morrido em 2011.

"Se houver atmosfera e ambiente, não há motivo para não realizar uma reunião de alto nível (com a Coreia do Sul)", disse Kim, no que parecia ser uma mensagem gravada anteriormente.

A Coreia do Sul propôs na segunda-feira retomar as discussões com a Coreia do Norte em janeiro para cobrir questões como reuniões para famílias separadas pela Guerra da Coreia de 1950-53.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra já que a Guerra da Coreia terminou em armistício, não em tratado de paz.

Um comunicado do governo sul-coreano divulgado mais tarde dizia que se a Coreia do Norte foi "sincera" sobre melhorar relações, deveria aceitar a proposta anterior de Seul para diálogo "o mais rápido possível".

(Por Sohee Kim e James Pearson)