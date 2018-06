Líder da Irmandade Muçulmana é condenado à morte O Tribunal Criminal de Giza, no Egito, sentenciou à morte o principal líder da Irmandade Muçulmana, Mohammed Badie, além de outros 13 apoiadores. Em abril, uma outra decisão judicial também havia condenado Badie e mais de 680 pessoas à morte por causa da violência no sul do Egito.