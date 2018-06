Líder da Irmandade Muçulmana é condenado à prisão perpétua no Egito Um tribunal egípcio condenou o principal dirigente da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badie, e outras 14 pessoas à prisão perpétua nesta segunda-feira pelos delitos de assassinato e incitação à violência durante um protesto perto do Cairo no ano passado.