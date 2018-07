Líder da ONU pede ação para interromper guerra na Síria

Ban alertou para a disseminação da insegurança, desigualdade, intolerância e injustiça em vários países. Ressaltando a situação na Síria, o secretário-geral afirmou que "nós precisamos parar a violência e o fluxo de armas para ambos os lados, e iniciar uma transição liderada pelos sírios o mais rápido possível."

Em seu discurso, o presidente Barack Obama reafirmou o apoio dos Estados Unidos aos rebeldes que tentam derrubar o regime do presidente Bashar Assad, "um ditador que massacra seu próprio povo", disse ele. As informações são da Associated Press.