Líder da oposição alemã quer ser o próximo chanceler

Steinbrueck, líder do Partido Social Democrata (SDP) de centro-esquerda, protagonizou algumas gafes recentemente e seu partido está atrás do partido conservador de Merkel nas pesquisas, a União Democrata Cristã (CDU). "Vamos começar a batalha", disse Steinbreck. O líder de 66 anos disse que quer fortalecer o senso de comunidade da Alemanha, introduzindo o salário mínimo, investindo em educação e elevando os impostos para os mais ricos. As informações são da Associated Press.