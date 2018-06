Líder da oposição detido na Venezuela faz greve de fome e convoca protesto O líder oposicionista detido Leopoldo López começou uma greve de fome, além de convocar uma grande manifestação contra o governo para o próximo fim de semana. O ex-prefeito de Caracas acusou autoridades, em um vídeo enviado no sábado à imprensa, de matar dezenas de pessoas durante os protestos do ano passado, quando mais de 40 mortes foram reportadas, dos dois lados do espectro político do país.