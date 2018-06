Líder da oposição do Egito quer diálogo nacional após onda de violência

CAIRO - Líder da oposição no Egito e vencedor do prêmio Nobel da Paz, Mohamed El Baradei, pediu uma amplo diálogo nacional com o governo islâmico, todas as facções políticas e os militares depois que a recente onda de violência deixou cerca de 60 mortos desde a semana passada.

El Baradei fez o apelo nesta quarta-feira, 30, um dia após os militares alertarem de que o país poderia entrar em colapso por causa dos tumultos.

O presidente Mohamed Morsi, que deve fazer uma breve visita a Alemanha hoje, declarou estado de emergência e impôs um toque de recolher noturno em três províncias ao longo do Canal de Suez. Mas os moradores têm desafiado a medida desde que ela entrou em vigor.

Morsi deve se encontrar com a chanceler alemã Angela Merkel, para quem pedirá ajuda financeira para ajudar o Egito. No entanto, o ministro de Relações Exteriores, Guido Westerwelle, já disse que a ajuda alemã depende do progresso do país rumo à democracia.

Westerwelle afirmou na rede de televisão pública ARD que a oferta de ajuda de Berlim, "depende de avanços no desenvolvimento democrático no Egito". O ministro também declarou que é preciso ter "paciência estratégica" com o país.

As informações são da Dow Jones e da Associated Press