Líder da oposição espanhola pede renúncia de Rajoy

O escândalo envolvendo tais pagamentos secretos já agitou o Partido Popular (PP), de Rajoy, e prejudicou sua popularidade.

Neste domingo, o jornal El Mundo publicou que tem mais provas de que Rajoy sabia da rede de corrupção no partido, liderada por Luis Bárcenas.

O jornal publicou o que afirmou serem mensagens de texto enviadas por celular entre Rajoy e Bárcenas. Além do pedido de renúncia, Bárcenas declarou que seu partido rompeu todas as relações com o PP.

Os espanhóis enfrentam duras medidas de austeridade e reformas econômicas com o objetivo de reduzir a dívida do país. A economia do país é atingida pela recessão e o desemprego atingiu 27,2%. Fonte: Associated Press.