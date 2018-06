Líder da oposição na Síria critica os Estados Unidos O líder do principal grupo de oposição na Síria criticou nesta terça-feira autoridades dos Estados Unidos que afirmaram que é prematuro discutir um governo de transição para o país. Abdelbaset Sieda disse para a Associated Press que o Conselho Nacional Sírio está realizando "sérias" preparações e consultas com outros grupos rebeldes para formar uma nova administração caso o regime do presidente Bashar Assad seja derrubado.