Líder da oposição será na Rússia mantido incomunicável

Udaltsov, um das figuras mais proeminentes da onda de protestos ocorrida no final de 2011, enfrenta acusações de estar ligado aos protestos em maio que terminaram em confrontos com a polícia e pela alegação de ter provocado desordens de massa com o objetivo de destruir o governo.

Desde que Vladimir Putin retornou à presidência da Rússia em maio, autoridades passaram a Impor sanções severas à oposição e manifestações estão diminuindo em tamanho e frequência. As informações são da Associated Press.