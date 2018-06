Líder da oposição síria alerta para divisão interna O líder do principal bloco da oposição síria, Burhan Ghalioun, admitiu nesta quinta-feira após renunciar que o Conselho Nacional Sírio (CNS) está com várias divisões e não cumpriu com as expectativas e os sacrifícios dos sírios. "Nós não estávamos à altura dos sacrifícios do povo sírio. Nós não respondemos às necessidades da revolução o suficiente e de uma maneira rápida", disse Ghalioun. Segundo ele, o CNS está dividido entre islamitas e seculares.