Líder da oposição síria renuncia pelo Facebook O líder da oposição síria, Ahmed Moaz al-Khatib, renunciou ao cargo na Coalizão Nacional, um grupo dissidente reconhecido por dezenas de países e organizações como legítimo representante do povo sírio. "Anuncio minha renúncia da Coalizão Nacional, para que eu possa trabalhar com a liberdade que não é possível ter numa instituição oficial", afirmou Khatib em comunicado publicado neste domingo em sua página no Facebook. As informações são da Dow Jones.