Líder da oposição venezuelana é recebido por Macri antes de visitar Brasil O presidente argentino, Mauricio Macri, recebeu na tarde desta segunda-feira, 13, o líder opositor venezuelano Henrique Capriles. No encontro ocorrido na Casa Rosada, o governador do Estado de Miranda pediu apoio ao movimento que exige a aplicação ainda este ano de um referendo capaz de revogar o mandato do presidente Nicolás Maduro. Na saída da sede presidencial argentina, antes de partir para o Brasil, Capriles foi chamado de golpista por kirchneristas. Ele respondeu com ironia, convidando-os a visitar Caracas.