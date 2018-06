Líder da Otan diz que a aliança precisa se fortalecer O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, afirmou nesta terça-feira que só uma aliança fortalecida pode negociar relações melhores com a Rússia. "Só uma Otan forte pode construir uma relação verdadeiramente construtiva de cooperação com a Rússia", declarou disse Stoltenberg.