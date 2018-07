Líder da reforma no Egito, ElBaradei critica militares Mohamed ElBaradei, principal líder da reforma no Egito, disse neste domingo que o conselho militar de transição tem muito poder, mas nenhuma experiência de governo. Ele expressou a crescente frustração de muitos uma semana após mais de 20 cristãos terem sido mortos, depois que os militares reprimiram seus protestos com força no Cairo.