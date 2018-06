Líder de bloco opositor renuncia após reeleição O presidente do Conselho Nacional Sírio (CNS), principal bloco de oposição, Burhan Ghalioun, renunciou ontem, dois dias após ser reeleito. "Não vou me permitir ser o candidato da divisão. Não estou fixado à oposição, então renunciarei assim que um novo candidato for escolhido, seja por consenso ou por meio de novas eleições", disse, em Paris. Ghalioun vem presidindo o CNS desde sua fundação, em outubro.