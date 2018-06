Líder de golpe no Egito vira marechal e desponta como candidato à presidência

CAIRO - O chefe do exército egípcio e ministro da Defesa, Abdel Fatah al-Sisi, foi promovido nesta segunda-feira à patente de marechal, a mais alta das Forças Armadas do país, segundo um decreto presidencial.

Sisi, o "homem forte" do país desde o golpe militar que derrubou o islamita Mohammed Morsi em julho passado, tinha a categoria de primeiro general e desponta como candidato à presidência.

Ontem, o presidente interino do Egito, Adly Mansour, anunciou que as eleições presidenciais ocorrerão antes das parlamentares. De acordo com a nova constituição do país, a votação deve ser mantida para a segunda quinzena de abril.

Em um discurso televisionado à nação, Mansour disse que pedirá para a comissão abrir as portas para candidatos se registrarem, conforme estipulado pela nova constituição, adotada no início de janeiro.

Mansour falou que o aumento de ataques terroristas não irão deter a transição do país para a democracia.

O final de semana foi marcado por uma onda de violência pelo Egito, que já deixou 49 mortos, 250 feridos e mais de 1 mil detidos em confrontos entre a polícia, opositores e adeptos de Morsi. / AP e REUTERS