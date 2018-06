Líder de golpe no Mali diz que ex-governantes estão bem

As declarações foram feitas num quartel militar localizado a 15 quilômetros da capital Bamako. Sanogo estava cercado por soldados rasos, que parecem ser a espinha dorsal do golpe, já que há poucos oficiais dentre os líderes golpistas.

Foi neste quartel em Kati que o motim teve início na quarta-feira, resultando num golpe após meses de irritações com a resposta do governo à rebelião tuaregue no norte do país.

Soldados atacaram o palácio presidencial. Imagens transmitidas pela televisão estatal mostram que há vários buracos de bala no local e que uma parte do prédio está enegrecida pelo fogo. A emissora também está em poder dos líderes do golpe.

Sanogo condenou os saques realizados por soldados após o golpe. "Eu peço à população que nos desculpe por qualquer inconveniência causada e peço que interrompam os saques", disse ele, afirmando que atos de vandalismo também foram realizados por pessoas com "más intenções", que vestiram uniformes e participaram dos saques.

Rebeldes tuaregues

Os rebeldes tuaregues divulgaram em seu site nesta sexta-feira que tomaram uma cidade do norte do país, um dia depois de soldados amotinados terem declarado um golpe na capital do Mali.

O Movimento Nacional para a Libertação de Azawad disse em comunicado que se transferiu para a cidade de Anefis, sem resistência. A cidade fica entre os estratégicos postos avançados de Gao e Kidal, no norte do país. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.