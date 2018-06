Líder de Hong Kong rejeita exigências dos manifestantes O líder do Executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, recusou-se a se reunir com manifestantes pró-democracia antes do prazo final, encerrado à meia-noite (horário local) desta terça-feira, apesar das ameaças dos ativistas de expandir os protestos que têm obstruído as ruas com dezenas de milhares de pessoas, no mais duro desafio à autoridade de Pequim desde que a China retomou o controle do ex-território britânico, em 1997.