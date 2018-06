Líder de partido ortodoxo é hospitalizado em Jerusalém

O partido Shas representa os judeus israelenses descendentes do Oriente Médio. Seus seguidores consideram as decisões de Yosef como leis religiosas, uma disciplina que não é vista em outros partidos de Israel.

Mas a influência de Yosef ultrapassa os limites do partido, que detém 10 das 120 cadeiras do Parlamento israelense. O líder tem influenciado debates políticos para definir se os judeus ortodoxos devem ser recrutados para o exército de Israel. Yosef é conhecido por seus controversos comentários, que já ofenderam segmentos da sociedade como sobreviventes do Holocausto, gays e palestinos. As informações são da Associated Press.