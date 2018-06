Líder de protestos convoca manifestações na Tailândia

Thaugsuban, secretário-geral do Comitê Popular de Reforma Democrática (PDRC), também declarou ao jornal que irá se entregar à polícia em 27 de maio. "Terça-feira [27] irá determinar nossa vitória. Se milhões de pessoas não aparecerem nesse dia, eu me entrego. Eu me entregarei se vencermos ou perdermos. Nós fizemos o melhor que pudemos e iremos aceitar o resultado. Até lá, nós nos dedicaremos a essa missão e ela acabará em 27 de maio", disse.

Segundo a publicação, durante a semana apoiadores do PDRC visitarão os ministros interinos do governo e exigirão a renúncia deles sob o argumento de que estão obstruindo o progresso do país. Eles também irão pedir aos funcionários públicos que desrespeitem as ordens dos ministros. De sexta-feira a domingo estão programadas grandes manifestações ao redor do país.