Líder decide futuro em 2013 A próxima eleição federal na Alemanha será no segundo semestre - em setembro ou outubro - de 2013. Embora a um ano e meio da votação, a atual chanceler, Angela Merkel dá sinais de que terá dificuldades para manter o poder. A série de derrotas em eleições estaduais, embora não signifiquem necessariamente uma derrota no ano que vem, sinalizam uma perda de poder da chanceler. Quem mais ganha com isso é o Partido Social-Democrata (SPD). A principal arma contra Merkel, no momento, é o plano de austeridade fiscal, imposto aos países da União Europeia contra a crise econômica. A chanceler é uma das maiores defensoras do plano e, portanto, tornou-se uma das figuras mais impopulares do continente.