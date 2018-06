Líder diz que cristãos na Síria não vão se render

O presidente sírio visitou neste domingo um histórico vilarejo cristão recém tomado das mãos de rebeldes pelas forças do governo, segundo informou hoje a imprensa estatal. A TV e a agência de notícias oficial informaram que Assad esteve em Maaloula inspecionando os danos recentes provocados em igrejas e mosteiros

Rebeldes tomaram Maaloula diversas vezes no último ano, A última tentativa deles foi em meados de dezembro. Tropas do governo retomaram o vilarejo na segunda-feira, forçando rebeldes a fugir para montanhas próximas.

Durante sua visita ao vilarejo, Assad prometeu defender os cristãos e proteger as igrejas, as quais fazem parte da herança cultural síria, disse. Os cristãos são cerca de 10% da população da Síria. Fonte: Associated Press.