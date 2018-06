Líder do Al-Shabaab se entrega na Somália Mogadiscio, 27/12/2014 - Um dos líderes do grupo extremista islâmico Al-Shabaab, Zakariya Ismail Ahmed Hersi, se entregou às autoridades na Somália, segundo foi divulgado pelo governo neste sábado. Hersi, que tinha uma recompensa de US$ 3 milhões oferecida por informações que levassem a sua captura, se entregou para policiais na região de Gedo, no oeste do país.