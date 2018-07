Líder do Cartel do Golfo é preso pela polícia mexicana

A Marinha mexicana informou ontem ter capturado, na véspera, Mario Cárdenas Guillén, conhecido como "O Gordo", um dos principais líderes do Cartel do Golfo - considerada uma das organizações de tráfico de drogas mais poderosas do país.

O porta-voz da força, almirante José Luis Vergara relatou que Cárdenas portava uma "arma de grande porte" na entrada de uma casa, quando foi detido em Altamira, cidade mexicana que faz fronteira com o Texas.

Além da arma, soldados apreenderam cartuchos de munição, duas granadas, quatro sacos pequenos com um pó branco parecido com cocaína e o equivalente a US$ 9.850, em pesos.

Vergara explicou que a prisão de Mario Cárdenas é um dos mais duros golpes contra o