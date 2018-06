Líder do EI convoca muçulmanos à luta, revela áudio

BEIRUTE - O líder do grupo militante Estado Islâmico (EI), que controla faixas da Síria e do Iraque, emitiu uma declaração de áudio nesta quinta-feira, 14, na qual convoca apoiadores a se juntar a ele ou a pegar em armas onde estiverem no mundo.

"Não há desculpa para qualquer muçulmano não migrar para o Estado Islâmico. Juntar-se (à sua luta) é um dever de todos os muçulmanos. Estamos convidando você a se juntar ou pegar em armas (para lutar) onde quer que esteja", disse Abu Bakr al-Baghdadi na declaração, emitida pelo veículo de comunicação do grupo chamado Al-Furqan e publicado em vários sites. A agência Reuters não pôde verificar de forma independente a autenticidade do áudio ou a data. Há semanas, agências de notícia do Iraque e do Irã têm afirmado que Al-Baghdadi estaria morto ou incapacitado após ser ferido em um ataque aéreo no Iraque. Na quarta-feira, o Ministério da Defesa do Iraque afirmou que o segundo homem no comando do EI Abu Alaa al-Afari, cujo nome real é Abdul Rahman Mustafa Mohamed, foi morto durante um ataque aéreo da aliança liderada pelos EUA a uma mesquita.