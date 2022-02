Líder do Estado Islâmico preparava um retorno do 'califado' quando foi pego pelos EUA

WASHINGTON - Combatentes capturados do Estado Islâmico (EI) o descreveram como um "fantasma", um líder misterioso e quase invisível com pouca influência prática sobre sua organização terrorista enfraquecida. Os rivais questionaram suas credenciais e o insultaram como um vira-casaca que denunciou seus companheiros durante um período em uma prisão militar dos Estados Unidos.

Mas o chefe do Estado Islâmico, apelidado de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, também era conhecido como um sobrevivente, que enfrentou vários contratempos e derrotas. Nos últimos meses, ele vinha planejando um retorno, dizem autoridades americanas e especialistas em terrorismo. Seria um novo momento para o violento autodeclarado califado islâmico que aterrorizou a região e, junto com seus afiliados, outras partes do mundo até sua destruição há três anos.

Esses planos terminaram abruptamente na madrugada de quinta-feira, quando uma equipe de operações especiais dos EUA atacou sua casa segura no noroeste da Síria. Quando os comandos atacaram a construção de três andares, A-lQurashi detonou uma bomba que matou ele e sua família, incluindo várias crianças, disseram autoridades dos EUA.

"Esse horrível líder terrorista não existe mais", disse o presidente Joe Biden em um comunicado, anunciando a operação bem-sucedida.

Al-Qurashi foi a segunda pessoa a liderar o Estado Islâmico em sua atual composição. Sua morte ocorreu de maneira quase idêntica à de seu antecessor, Abu Bakr al-Baghdadi, que também detonou uma bomba após ser cercado por comandos dos EUA em um local semelhante, em 2019, a apenas alguns quilômetros de distância.

Como Baghdadi, Qurashi detinha o título de "califa", ou líder, do Estado Islâmico, embora o califado físico tivesse sido destruído meses antes de ele assumir o comando.

Seu mandato como chefe terrorista passou inteiramente na clandestinidade, já que a área central do Estado Islâmico no Iraque e na Síria foi reduzida a uma dispersão de células subterrâneas que realizavam ataques ocasionais contra as forças de segurança e depois recuavam.

Mas, mais recentemente, o grupo parecia estar em recuperação. Sua rede de afiliadas regionais na África vem ganhando força constantemente, enquanto seus combatentes no Iraque e na Síria começaram a encenar ataques cada vez mais elaborados e ambiciosos, incluindo o ataque maciço do mês passado à prisão de Hasakah, no nordeste da Síria, onde milhares de ex-militantes foram detidos.

Não se sabe se Qurashi dirigiu pessoalmente o ataque a Hasakah, mas sua morte é, no mínimo, um sério revés psicológico no momento em que o grupo terrorista tentava recuperar o equilíbrio, dizem autoridades de contraterrorismo e especialistas independentes.

"Certamente é um golpe no ânimo que se seguiu à fuga da prisão de Hasakah", disse Charles Lister, diretor dos programas Síria e Combate ao Terrorismo e Extremismo no Instituto do Oriente Médio, um think tank de Washington. A grande questão, dado o estado descentralizado do grupo terrorista, é se "o assassinato do líder é uma conquista estratégica geral para os EUA, e não apenas um golpe tático".

Embora estivesse no cargo por menos de três anos, Al-Qurashi vinha se preparando para o papel de líder do Estado Islâmico durante grande parte de sua vida adulta. Nascido no Iraque em 1976 como Amir Muhammad Sa'id Abd-al-Rahman al-Mawla, ele se juntou ao grupo terrorista por volta de 2004, quando se autodenominava Al-Qaeda no Iraque e travou uma guerra de guerrilha contra as forças americanas que ocupavam o país.

Antes da invasão liderada pelos EUA, ele vivia em relativa obscuridade, filho de pais de uma aldeia perto da cidade de Tal Afar, no norte do Iraque. Sua origem familiar conferia pelo menos uma vantagem significativa: alegava ser membro de uma tribo que se dizia descender do fundador do Islã, Maomé - uma qualificação fundamental para um futuro "califa" do Estado Islâmico.

Registros iraquianos mostram que Al-Qurashi - então conhecido como Al-Mawla - frequentou a Universidade de Mossul, com especialização em estudos corânicos. Depois de um breve período no Exército iraquiano, ele retornou à universidade para obter um mestrado em estudos islâmicos, obtendo credenciais acadêmicas que também o serviram quando mais tarde procurou escalar posições de liderança no Estado Islâmico.

Ele sofreu um duro golpe em sua reputação depois que foi capturado em 2008 e mantido na prisão militar dos EUA conhecida como Camp Bucca. De acordo com registros militares e fotos divulgadas anos depois, o futuro líder do Estado Islâmico era um homem carrancudo e conhecido dentro da prisão como um informante.

Em dezenas de memorandos de interrogatório, ele revelou nomes, endereços e detalhes pessoais de rivais dentro do grupo terrorista, incluindo o então número 2 do grupo, Abu Qaswarah. O sueco nascido no Marrocos foi morto semanas depois em um ataque de tropas dos EUA.

"O detido está fornecendo muitas informações", disse um dos relatórios do interrogatório, publicado pelo Centro de Combate ao Terrorismo, uma instituição acadêmica financiada pelo Pentágono na Academia Militar dos EUA. Um especialista em terrorismo que analisou os documentos descreveu Al-Qurashi como "um pássaro canoro de talento e habilidade únicos".

Apesar de detalhes precisos permanecerem obscuros, Al-Qurashi foi libertado da prisão em algum momento de 2009, depois que os americanos começaram a transferir o controle das instalações de detenção para o governo iraquiano.

Ele retornou ao grupo terrorista e, cinco anos depois, quando Baghdadi liderava um exército do Estado Islâmico para vitórias na Síria e no norte do Iraque, ocupou uma posição importante como conselheiro religioso, organizando cultos de oração e proferindo sermões e instruções religiosas.

Al-Qurashi era um assessor de Baghdadi quando o grupo assumiu o controle da segunda maior cidade do Iraque, Mossul, em 2014, e fazia parte da liderança sênior enquanto o Estado Islâmico sofria uma sucessão de derrotas nas mãos de uma coalizão militar liderada pelos EUA. A campanha começou em 2014 e continuou até o início de 2019, com o esmagamento do último reduto perto da cidade de Baghuz, na Síria.

Relatos sobre a cooperação passada por Al-Qurashi a seus captores americanos continuaram a assombrá-lo, mesmo enquanto ele subia na hierarquia. Quando a morte de Baghdadi colocou Al-Qurashi na disputa como um possível novo líder, comentaristas proeminentes em sites de mídia social pró-Estado Islâmico criticaram a escolha, argumentando que seu comportamento passado era desqualificante.

No entanto, para o Estado Islâmico, também conhecido como ISIS, Al-Qurashi parecia marcar preencher todos os requisitos de alguém que poderia unificar uma organização derrotada e fornecer uma liderança simbólica, se não prática.

"O ISIS procurou retratar Abu Ibrahim como um descendente do profeta Maomé", disse Bruce Riedel, ex-oficial de contraterrorismo da CIA e autor de Jordan and America, um livro que detalha a cooperação contra grupos terroristas que se desenvolveram entre Washington e um dos seus aliados mais próximos do Oriente Médio (Jordânia).

"Isso aumentaria a legitimidade do grupo aos olhos de seus seguidores. Também fortaleceria sua afirmação de ser o verdadeiro califado e descendentes dos primeiros estados islâmicos."

No entanto, Al-Qurashi era - como os especialistas em terrorismo frequentemente observavam - um "califa sem califado". Embora o Estado Islâmico comande um quadro de pelo menos 10 mil combatentes no Iraque e na Síria, segundo estimativas militares dos EUA, ele lutou para recuperar o equilíbrio após a queda de Baghuz.

Enquanto isso, Al-Qurashi, nunca um líder proeminente, efetivamente desapareceu da vista do público após sua promoção. Autoridades dos EUA disseram acreditar que ele continuou a dirigir operações e aconselhar as afiliadas regionais do Estado Islâmico. Mas ele fez isso escondido, nunca se mostrando publicamente ou mesmo divulgando mensagens gravadas em vídeo para levantar o moral, como Baghdadi ocasionalmente fazia.

Um oficial de inteligência do Oriente Médio que acompanha de perto o Estado Islâmico disse que Al-Qurashi simplesmente não tinha o carisma de Baghdadi. Mas ele também parecia preferir manter um perfil mais discreto, por razões operacionais e de segurança.

"(Ele) parece ter dado aos emires dos diferentes ramos mais responsabilidade e poder para agir sem a necessidade de obter constantemente a aprovação dele, o califa", disse o oficial de inteligência, que falou sob condição de anonimato para discutir questões de inteligência. "É por isso que o EI conseguiu se espalhar mais amplamente em algumas áreas, mesmo que o 'califado' não exista mais."

Não houve confirmação ou comentário imediato sobre a morte de Al-Qurashi pelo Estado Islâmico, e nenhuma sugestão pública sobre sua possível substituição. Especialistas em terrorismo disseram que provavelmente levará meses até que um novo califa seja anunciado. As primeiras especulações sobre o possível sucessor de Baghdadi em 2019 se mostraram imprecisas.

Enquanto isso, em salas de bate-papo de mídia social frequentadas por simpatizantes do Estado Islâmico, muitos reagiram às notícias com um encolher de ombros. Quaisquer que sejam as contribuições de Al-Qurashi como líder, sua perda é, em última análise, de menor importância, disseram alguns.

"Ele não apareceu na mídia da mesma maneira que Abu Bakr al-Baghdadi, mas isso também tem a ver com a situação atual na Síria e no Iraque", disse um autoproclamado simpatizante do Estado Islâmico, em uma plataforma de mensagens de texto criptografadas. "Mas mesmo que a mídia não esteja noticiando tanto sobre isso, somos fortes no Sahel. Ainda somos capazes de conduzir operações na Síria e no Iraque. E em breve mais operações virão."