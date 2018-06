Líder do golpe na Tailândia pede fim dos protestos Amparado pelo apoio do rei da Tailândia, o novo governante militar do país emitiu uma dura advertência nesta segunda-feira contra qualquer oposição ao golpe da semana passada: não causem problemas, não critiquem, não protestem, caso contrário a nação pode voltar para "os velhos tempos" de tumulto e violência de rua.