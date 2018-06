Líder do Hamas fará 1ª visita à Gaza na próxima semana

Mashaal irá a Gaza para as comemorações do 25º aniversário do movimento e também para parabenizar suas lideranças e militantes por combaterem Israel durante uma recente ofensiva que durou oito dias.

Anteriormente, Mashaal estava impedido de entrar no território palestino por ordem do ex-ditador egípcio, Hosni Mubarak, deposto há cerca de dois anos. O oficial disse que o Hamas está coordenando a visita, que ele classificou de "histórica", com os novos líderes egípcios da Irmandade Muçulmana.

O Hamas tomou o controle de Gaza de forças leais ao partido Fatah, do presidente palestino, Mahmoud Abbas, em 2007. O grupo ainda não se reconciliou com o Fatah, que governa o território palestino da Cisjordânia. Até recentemente, Mashaal estava instalado na Síria. As informações são da Associated Press.