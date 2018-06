Líder do Hamas faz sua primeira visita à Faixa de Gaza

Meshal saiu da Cisjordânia ainda na infância e atualmente comanda o movimento islâmico a partir do Catar. O líder cruzou a fronteira egípcia com Gaza nesta sexta-feira e foi recebido por autoridades do Hamas e representantes do partido Fatah, rival do grupo. Ele beijou o solo enquanto órfãos palestinos, filhos de militantes de Gaza mortos por Israel nos últimos anos, corriam para cumprimentá-lo.

A visita de Meshal ocorre depois de ele ter liderado uma delegação do Hamas que aceitou uma trégua no mês passado para encerrar o conflito de oito dias entre Israel e Gaza. Autoridades de Gaza descrevem a visita histórica como uma celebração do que consideram uma vitória do Hamas após o recente confronto. As informações são da Associated Press.