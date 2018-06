Líder do Hamas pede fim da ocupação Israelense

O líder do Hamas, Khaled Meshaal, pediu que Israel acabe com a ocupação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia em entrevista para um canal de televisão americano nesta segunda-feira. Ele disse que o mundo tem uma visão parcial do conflito entre o movimento islâmico e Israel.

"Infelizmente o mundo não culpa os israelenses", disse na entrevista para o jornalista Charlie Rose no Cairo.

Perguntado se a única solução para o conflito é militar, ele respondeu que "como palestino, eu quero a libertação, quero viver livre da ocupação".

Ao ser questionado se ele reconheceria o Estado de Israel, Meshaal disse que não. "Eu não posso coexistir com a ocupação, sem ocupação, podemos coexistir, estou pronto para viver junto com os judeus, com os cristão, com os árabes e com os não árabes", complementou. Fonte: Associated Press.