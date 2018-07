Líder do Hezbollah ameaça atacar Tel-Aviv A imprensa israelense deu destaque ontem a um discurso do líder do grupo xiita libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, no qual ele disse ter "surpresas". Nasrallah afirmou que a próxima guerra do Hezbollah contra Israel ocorrerá "em Tel-Aviv". Forças israelenses têm mostrado preocupação com a crescente capacidade dos mísseis do Hezbollah. Acredita-se que seu alcance já cubra todo o território israelense.