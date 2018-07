Líder do Hezbollah diz que regime de Assad na Síria está seguro

BEIRUTE - O regime do presidente sírio Bashar Assad está em grande parte "fora da zona de perigo", apesar de uma revolta popular de mais de sete meses contra o mandatário, avaliou nesta segunda-feira, 24, o líder do grupo libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah. O Hezbollah é aliado de Damasco.

"A Síria está fora de perigo? Nós podemos dizer, em uma extensão bem grande, que sim", disse Nasrallah à emissora de televisão Al Manar, do Hezbollah. Segundo ele, Assad ainda possui muito apoio na Síria.

A base de Assad na Síria inclui grupos religiosos minoritários, como os cristãos, que formam 10% da população, e os alauitas, dissidência do xiismo da qual o próprio presidente é adepto, e que forma outros 14% da população. As minorias sentem que se a maioria muçulmana sunita tomar o poder, não haverá alternativa segura. Nasrallah previu que o regime de Assad sobreviverá às pressões externas.

Segundo as Nações Unidas, mais de 3 mil pessoas foram mortas desde que começaram os protestos contra o regime em meados de março. As informações são da Associated Press.