Líder do Parlamento assume Mali por 40 dias O líder do Parlamento do Mali, Diocounda Traore, assumiu ontem interinamente a presidência do país africano prometendo convocar eleições e combater os rebeldes tuaregues que declararam a independência do norte malinês há uma semana - aproveitando-se do golpe militar que depôs o governo no dia 22.