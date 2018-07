Líder do Partido Comunista espanhol morre aos 97 anos

Filho de um militante socialista, Carrillo nasceu na cidade de Gijón, norte da Espanha. Ele passou 38 anos no exílio após fugir do país quando as forças de Franco venceram a guerra civil.

Durante o período que esteve no exílio ele continuou politicamente ativo. Carrillo sucedeu a lendária Dolores Ibarruri como secretário-geral do partido em 1960 e manteve o posto até 1982. Ele voltou para a Espanha após a morte de Franco, em 1975. AS informações são da Associated Press.