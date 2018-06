Líder do partido conservador francês UMP deixa o cargo

PARIS - O líder do principal partido de oposição na França, o UMP, Jean-François Copé, concordou nesta terça-feira, 27, em deixar o cargo em meio a alegações de fraude no financiamento partidário, disseram representantes da legenda. A decisão provocou uma corrida pela vaga do partido conservador na disputa da eleição presidencial de 2017.

Fora o ex-presidente Nicolas Sarkozy, grandes concorrentes na legenda são o ex-premiê François Fillon, de centro, e Alain Juppé, cujos esforços como primeiro-ministro nos anos 1990 para reformar o Estado de bem-estar francês levaram a semanas de protestos nas ruas.

Representantes do UMP disseram que os líderes partidários concordaram em colocar uma equipe temporária para liderar o partido, composta por Fillon, Juppé e Jean-Pierre Raffarin, outro ex-premiê, até a escolha do novo líder, prevista para outubro.

As finanças do partido foram submetidas a uma investigação legal após alegações no começo deste ano sobre a contratação de uma companhia de eventos para a candidatura de reeleição de Sarkozy, em 2012. Segundo as alegações, representantes do partido contrataram a empresa para produzir ordens de pagamento falsas no valor de milhões de euros, a fim de cobrir o excesso de custo da campanha.

Copé, que era secretário-geral do partido na época, alegou não ter conhecimento de qualquer ilegalidade, mas enfrentou crescente pressão de membros do partido para sair do cargo./ REUTERS