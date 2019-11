Líder do Partido do Brexit, Nigel Farage pressiona por aliança com Johnson

LONDRES - O líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, pressionou nesta sexta-feira, 1.º, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a formar uma aliança eleitoral e “retirar” o acordo negociado com a União Europeia (UE) pois, segundo ele, o tratado não permite uma saída verdadeira do Reino Unido do bloco.

Farage propôs formar uma aliança tática de vários partidos em prol de um Brexit radical diante da proximidade das eleições antecipadas de 12 de dezembro.

Johnson, que segue como favorito nas pesquisas, rejeitou anteriormente colaborar com o Farage, que propõe entrar em acordo com os conservadores para maximizar o voto favorável à saída da UE.

Para Entender A cronologia do Brexit Decisão de sair da União Europeia deixou os britânicos com a tarefa de conduzir o processo sem fazer um rompimento brusco; relembre

Ao anunciar a proposta em Londres, Farage advertiu que, se o premiê conservador não aceitar o plano, o Partido do Brexit apresentará nas eleições até 500 candidatos, os quais - ainda que não consigam obter assentos no Parlamento - tirarão votos principalmente dos conservadores e dos trabalhistas.

Farage também pediu a Johnson que “retire” o acordo que negociou em outubro com Bruxelas, ao considerar que este “não é bom” e “não é um Brexit”.

O político eurofóbico - que na quinta-feira contou com o apoio do presidente americano, Donald Trump - acredita que o que foi estabelecido com os 27 países da UE levará o Reino Unido a seguir alinhado com o bloco, o que minaria potenciais tratados comerciais com outros países.

Na quinta, Trump afirmou que o acordo do Brexit negociado por Johnson impediria um futuro tratado comercial com os Estados Unidos e pressionou o premiê a se unir a Farage pois juntos eles seriam uma “força impossível de parar”.

Contudo, é improvável que Johnson se alie com Farage, o que necessitaria de uma arriscada inclinação à direita, enquanto o Partido do Brexit lida com as dificuldades de conseguir muitos assentos no Parlamento em razão do específico sistema eleitoral britânico, que não é proporcional. / EFE