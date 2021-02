Líder do processo de impeachment convida Trump a testemunhar sob juramento sobre caso

WASHINGTON - O gerente do processo de impeachment contra o ex-presidente Donald Trump, o deputado democrata Jamie Raskin, pediu oficialmente nesta quinta-feira, 4, que o repubicano testemunhe sob juramento sobre seu envolvimento nos eventos que levaram ao motim e invasão do Capitólio em 6 de janeiro.

A carta, que Raskin enviou aos advogados de Trump nesta quinta-feira, chega dois dias depois que a equipe jurídica do presidente entrou com os papéis no Senado contestando muitas das alegações apresentadas pelos "promotores" do processo que agora está no Senado e já foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

Raskin convida Trump a testemunhar antes ou durante seu julgamento de impeachment, que está programado para começar no Senado na terça-feira, 9 – com a recomendação de que ele o faça entre segunda-feira, 8, e quinta-feira, 11.

Caso Trump se recuse a testemunhar, os líderes usarão sua recusa contra ele no julgamento, disse Raskin. “Se você recusar este convite, nos reservamos todos e quaisquer direitos, incluindo o direito de estabelecer no julgamento que sua recusa em testemunhar apoia uma forte inferência adversa sobre suas ações (e inação) em 6 de janeiro de 2021”, advertiu Raskin em sua carta, pedindo uma resposta até sexta-feira, 5, às 17 horas.

Na carta, Raskin apontou que os ex-presidentes Gerald Ford e Bill Clinton testemunharam perante o Congresso enquanto estavam no cargo, “portanto, não há dúvida de que você pode testemunhar nesse processo”.

Raskin também apontou que, uma vez que Trump não está mais no cargo e a Suprema Corte já decidiu que o presidente não está imune a procedimentos legais por decisões que tomou durante seu mandato, ele não tem desculpa para recusar. “Portanto, antecipamos sua disponibilidade para testemunhar”, escreveu Raskin.

Representantes de Trump não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Não está claro se o convite resultaria no depoimento do ex-presidente, que agora reside na Flórida. Ele é opcional e, embora o Senado pudesse votar para intimar o testemunho do republicano, fazê-lo implicaria em questões legais e políticas espinhosas. Trump nunca se esquivou de se defender, mas, de acordo com o New York Times, parece improvável que seus advogados permitam que ele registrasse em um caso que eles já acreditam estar encaminhado para absolvição./W. Post e NYT