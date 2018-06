Líder do SPD espera aprovação de coalizão alemã

"Tenho firme convicção de que os membros do SPD aprovarão o acordo de coalizão", disse Gabriel em coletiva de imprensa conjunta com Merkel e com Horst Seehofer, o líder da União Social Cristã (CSU). O Partido Social-Democrata de Gabriel deve conduzir um referendo com os membros do grupo, deixando a decisão final sobre o futuro do governo alemão aos 470 mil integrantes.

"Nós respeitamos a decisão do Partido Social-Democrata", afirmou Merkel.

Na madrugada desta quarta-feira, os maiores partidos da Alemanha firmaram um acordo para formar um governo de coalizão liderado por Merkel, que deverá abrir mão de impostos mais altos e novas dívidas. A chanceler também deverá aumentar os gastos com pensões, educação e infraestrutura.

Uma série de demandas do SPD foram atendidas, como a introdução de um salário mínimo nacional, o endurecimento das regras do mercado de trabalho e mudanças de regras de dupla nacionalidade para filhos de origem alemã de imigrantes.

Os resultados do referendo do SPD devem ser divulgados por volta de 14 de dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.