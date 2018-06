Líder do SPD vê chance vitória em eleições gerais alemãs

"Nós usaremos o conceito político da Baixa Saxônica de alto a baixo no país. Temos uma enorme oportunidade para uma mudança de governo em 2013, com Peer Steinbrueck como candidato a chanceler em uma aliança com os Verdes", afirmou Gabriel. "A eleição no Bundestag...está aberta, vamos lutar", acrescentou.

A vitória eleitoral na Baixa Saxônia significa que os partidos de esquerda - os Sociais Democratas, Verdes e o Die Linke, de extrema-esquerda, têm agora a maioria na Câmara Alta do Parlamento (Bundesrat).

Gabriel disse que a coalizão vai agir "de forma responsável" no Bundesrat, um comentário destinado a acalmar os temores do atual governo de centro-direita de que o SPD e os Verdes usarão seu novo poder para bloquear votações no Senado. As informações são da Dow Jones.