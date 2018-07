Líder do Sudão do Sul faz acordo em Cartum Na primeira visita do presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, ao Sudão, os países anunciaram ontem em Cartum a formação de comissões para solucionar questões pendentes e evitar novos conflitos. Os grupos debaterão questões como a demarcação das fronteiras e a soberania sobre a região de Ebyei, rica em petróleo e foco de confrontos. O presidente do Sudão, Omar Bashir, comprometeu-se a abrir os portos para a exportação do petróleo de Juba, capital do Sudão do Sul. Em 9 de julho, o Sudão do Sul conquistou a independência do Sudão, depois de um conflito que durou 20 anos.