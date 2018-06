Líder do Syriza quer eleições antecipadas na Grécia

"Durante seu discurso ele pedirá eleições antecipadas com base no fato de que a coalizão fracassou com o povo grego e não consegue sequer chegar a um consenso sobre o fiasco da ERT", afirmou Tsipras. "Como pode uma coalizão ser funcional se dois dos três dirigentes chamam publicamente o primeiro-ministro de arrogante, desleixado e totalitário", acrescentou.

Representantes da troica (grupo formado por FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) continuarão suas inspeções na Grécia neste semana e se reunirão nesta segunda-feira com o ministro das Finanças, Yannis Stournaras.

Perguntado se eles comentaram a respeito do fechamento da ERT, um auto funcionário do Ministério das Finanças disse que a "troica quer uma reestruturação do setor público, que é um dos marcos para a futura versão das parcelas do empréstimo (previamente acordado)".

"Eles não deram detalhes (em relação a ERT), mas eu preciso dizer a você que nossa responsabilidade é apresentar 2 mil demissões no setor público. Essa é uma das condições", comentou o funcionário. Fonte: Market News International.