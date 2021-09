Líder do Taleban fala em retorno de punições violentas e execuções no Afeganistão

CABUL - Um dos fundadores do Taleban e principal executor da estrita interpretação da lei islâmica adotada pelo grupo afirmou que execuções e amputações de mãos voltarão a acontecer, embora talvez não em público.

Em uma entrevista à agência Associated Press, o mulá Nooruddin Turabi minimizou a indignação com as execuções promovidas pelo Taleban no passado, às vezes realizadas na frente de multidões em estádios, e alertou o mundo contra interferir no novo governo afegão.

“Todos nos criticaram pelas punições no estádio, mas nunca dissemos nada sobre suas leis e punições”, disse Turabi à Associated Press, em Cabul. “Ninguém vai nos dizer quais devem ser nossas leis. Seguiremos o Islã e faremos nossas leis sobre o Alcorão”.

Desde que o Taleban tomou Cabul em 15 de agosto e assumiu o controle do país, os afegãos e o mundo estão observando para ver se o grupo governará com severidade como fez no final da década de 1990. Os comentários de Turabi indicam que os líderes do Taleban permanecem entrincheirados em uma visão de mundo profundamente conservadora e linha-dura, mesmo que estejam adotando recursos tecnológicos, como vídeos e telefones celulares.

Turabi, agora com 60 e poucos anos, foi ministro da Justiça e chefe do chamado Ministério de Propagação da Virtude e Prevenção do Vício - na verdade, a polícia religiosa - durante o governo anterior do Taleban.

Naquela época, o mundo denunciou as punições do Taleban, que ocorriam no estádio esportivo de Cabul ou no terreno da extensa mesquita Eid Gah, frequentada por centenas de afegãos.

Assassinos condenados geralmente eram executados com um único tiro na cabeça, disparado pela família da vítima, que tinha a opção de aceitar “dinheiro de sangue” e permitir que o culpado vivesse. Para ladrões condenados, a punição era a amputação de uma mão. Para os condenados por assalto, uma mão e um pé eram amputados.

Julgamentos e condenações raramente eram públicos e o judiciário era favorável aos clérigos islâmicos, cujo conhecimento da lei se limitava a injunções religiosas.

Turabi disse que desta vez, os juízes - incluindo mulheres - julgarão os casos, mas a base das leis do Afeganistão será o Alcorão. Ele disse que as mesmas punições serão reavivadas.

“Cortar as mãos é muito necessário para a segurança”, disse ele, dizendo que a prática teve um efeito dissuasor. Ele afirmou que o Gabinete está estudando se deve punir em público e vai "desenvolver uma política".

Nos últimos dias, em Cabul, os combatentes do Taleban ressuscitaram uma punição que costumavam usar no passado - a vergonha pública de homens acusados ​​de pequenos furtos.

Em pelo menos duas ocasiões na última semana, homens de Cabul foram colocados na carroceria de uma caminhonete, com as mãos amarradas, enquanto membros do Taleban desfilavam com eles pelas ruas. Em um caso, seus rostos foram pintados para identificá-los como ladrões. No outro, um pão amanhecido foi pendurado em seus pescoços ou enfiados em suas bocas.

Usando um turbante branco e uma barba branca espessa e despenteada, o atarracado Turabi mancava ligeiramente em sua perna artificial. Ele perdeu uma perna e um olho durante combates com as tropas soviéticas na década de 1980.

Sob o novo governo do Taleban, ele é o responsável pelas prisões. Ele está entre vários líderes do Taleban, incluindo membros do gabinete provisório, composto apenas por homens, que estão em uma lista de sanções das Nações Unidas.

Durante o governo anterior do Taleban, ele foi um dos mais ferozes e intransigentes executores do grupo. Quando o Taleban assumiu o poder em 1996, um de seus primeiros atos foi gritar com uma jornalista, exigindo que ela saísse de uma sala cheia de homens, e então deu um forte tapa no rosto de um homem que se opôs.

Turabi era famoso por arrancar fitas de música de carros, amarrando centenas de metros de fitas cassetes destruídas em árvores e placas de sinalização. Ele exigia que os homens usassem turbantes em todos os escritórios do governo e seus subordinados batiam rotineiramente em homens cujas barbas haviam sido aparadas. Os esportes foram proibidos e a legião de executores de Turabi forçava os homens a rezar na mesquita cinco vezes ao dia.

Na entrevista desta semana com a AP, Turabi falou com uma jornalista. “Nós mudamos em relação ao passado”, disse ele.

Ele disse que agora o Taleban permitiria televisão, telefones celulares, fotos e vídeos “porque essa é a necessidade do povo e levamos isso a sério”. Ele sugeriu que o Taleban via a mídia como uma forma de divulgar sua mensagem. “Agora sabemos que, em vez de chegar a apenas centenas, podemos chegar a milhões”, disse ele. Ele acrescentou que, se as punições forem tornadas públicas, as pessoas podem ter permissão para gravar vídeos ou tirar fotos para espalhar o efeito dissuasor.

Os EUA e seus aliados têm tentado usar a ameaça de isolamento - e os danos econômicos que daí resultariam - para pressionar o Taleban a moderar seu governo e dar a outras facções, minorias e mulheres um lugar no poder.

Mas Turabi rejeitou as críticas sobre o regime anterior do Taleban, argumentando que ele teve sucesso em trazer estabilidade. “Tínhamos total segurança em todas as partes do país”, disse ele no final da década de 1990.

Mesmo enquanto os residentes de Cabul expressam medo sobre seus novos governantes do Taleban, alguns reconhecem a contragosto que a capital já se tornou mais segura apenas no mês passado. Antes da tomada do Taleban, bandos de ladrões vagavam pelas ruas e o crime implacável expulsou a maioria das pessoas das ruas depois de escurecer.

“Não é bom ver essas pessoas envergonhadas em público, mas impede os criminosos porque, quando as pessoas veem, pensam 'Não quero que seja eu'”, disse Amaan, um lojista no centro de Cabul. Ele pediu para ser identificado por apenas um nome.

Outro lojista disse que era uma violação dos direitos humanos, mas que também estava feliz por poder abrir sua loja depois de escurecer. /AFP