Líder do Taleban pode ter sido assassinado Hakimullah Mesud, líder do Taleban no Paquistão pode ter sido morto em um ataque dirigido pelos Estados Unidos, informaram forças paquistanesas de inteligência. Os oficiais declararam ter interceptado conversas de rádio detalhando como Mehsud teria sido morto enquanto viajava em um comboio rumo a um encontro na Província do Waziristão do Norte. Mas não houve confirmação oficial.