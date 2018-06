Líder druzo libanês declara apoio a rebeldes sírios O chefe dos druzos do Líbano, Walid Jumblatt, manifestou apoio aberto nesta sexta-feira à oposição síria, na data que marcou os 35 anos do assassinato do seu pai, Kamal Jumblatt, morto durante a Guerra Civil Libanesa em 1977 supostamente a mando do governo sírio. A comunidade druza, uma minoria religiosa no Líbano e na Síria, é tida como influente. "Após 35 anos este é o dia da verdade, para mim e para os outros...vida longa a uma Síria livre", disse Walid no túmulo do pai. Após a declaração, ele exibiu uma bandeira dos revolucionários sírios, informa a agência France Presse (AFP).