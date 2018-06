Líder eleito de Hong Kong se reúne com autoridades

Leung, que foi escolhido no domingo, após alcançar uma vitória apertada no colégio eleitoral composto por membros da elite da ex-colônia britânica, passou cerca de uma hora com o atual líder de Hong Kong, Donald Tsang, discutindo planos para o novo governo.

"Vamos trabalhar muito duro para garantir que nos próximos meses, a transição funcione bem", disse Leung após o encontro com Tsang. O líder eleito também se reuniu com funcionários do escritório do governo chinês que coordena ações em Hong Kong. Além disso, tem planos de se encontrar com o chefe de Justiça da cidade e com o presidente da Assembleia Legislativa no final do dia. As informações são da Dow Jones.