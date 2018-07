Líder filipino ressalta em discurso combate à corrupção

Aquino admitiu em um discurso no Dia da Independência, hoje, que o país ainda tem problemas enormes, apesar de ganhos iniciais em sua batalha contra a corrupção.

Ele disse que entre os problemas estão a falta de empregos, escolas, médicos e hospitais, além da dependência das importações de arroz.

Aquino disse que os filipinos estão presos em problemas sociais, como a pobreza, porque não conseguiram erradicar a corrupção no governo. As informações são da Associated Press.