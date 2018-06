Líder grego adota tom mais suave e promete pagar as dívidas do país

O Estado de S. Paulo 31 Janeiro 2015 | 16h29

Um dia após um conflito entre gregos e seus credores, o novo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, suavizou sua postura e prometeu pagar as dívidas do país. Ele afirmou também que não agirá unilateralmente.

Tsipiras disse que nunca teve a intenção de agir unilateralmente e expressou sua certeza de que a Grécia e seus credores chegarão a um acordo. Ele também prometeu pagar a dívida grega com o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) que, juntos à Comissão Europeia, formar a chamada "troika" de credores da Grécia.

O ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, que na sexta-feira teve uma reunião tensa com o líder do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, em Atenas, também antecipou uma viagem a Paris, Londres e Roma para se encontrar com os colegas de outros países europeus. Fonte: Associated Press.