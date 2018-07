Lider grego descarta novos impostos se ganhar eleições Atenas, 28 - O líder do partido socialista grego, Evangelos Venizelos, disse hoje que, se ganhar as próximas eleições, não vai impor novos impostos à população e que vai gradualmente reduzir as taxas implantadas com a crise. As promessas foram feitas para tentar diminuir a lacuna que separa seu partido dos rivais conservadores.